La selección de Brasil ya trabaja en lo que será el post-Qatar 2022. Sin Tité, quien ya anunció su salida del combinado después del Mundial, los nuevos directivos trabajan para traer a su reemplazo. En las últimas horas, se informó sobre una propuesta más que interesante a Pep Guardiola para que sea el nuevo seleccionador del 'Scratch'. Ahora, se conoció la opinión del español tras esta información.

Según reveló el diario Marca, Guardiola ya tendría sobre la mesa una oferta para dirigir al seleccionado brasileño luego de Qatar 2022. Se trata de un contrato hasta el Mundial 2026 donde ganaría hasta 12 millones de euros por año. Incluso, desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) están dispuestos a que asuma a partir de junio de 2023, es decir cuando termina su vínculo con Manchester City.

Tras conocerse esta noticia, la palabra del entrenador catalán era más que solicitada. El propio Guardiola habló sobre el ofrecimiento que llegó de parte de Brasil y tuvo una respuesta contundente. "Tengo contrato y estoy muy contento aquí. Espero quedarme aquí para siempre. No podría estar mejor. Yo renovaría mi contrato por diez años. Y no sé de dónde salió ese tema", sentenció Pep en una rueda de prensa, previa al partido que tendrá Manchester City ante Liverpool por Premier League este domingo.

De esta manera, Guardiola le busca poner fin a los rumores que aparecieron respecto a un futuro como seleccionador. La frase también invita a pensar en una posible intención de renovar con Manchester City para continuar más allá de 2023. Por lo pronto, desde Brasil parece que deberán pensar en algún otro nombre para sumar a su selección.

Guardiola elogia a Jürgen Klopp

En la rueda de prensa previa al tan esperado duelo entre Manchester City y Liverpool por Premier, que puede definir el título, Guardiola elogió a su técnico rival, Jürgen Klopp. "Quizá no es nuestra primera temporada, pero en los últimos cinco años hemos sido los principales candidatos. Ya he hablado otras veces de lo mucho que admiro al Liverpool, de lo que disfruto viéndolos jugar. Jürgen es el rival más importante que he tenido en mi carrera", dijo.