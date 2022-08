Un resultado histórico en Premier League, hace más de 23 años que el Nottingham Forest no lograba un triunfo en la máxima categoría del fútbol inglés y llegó el día, fue en casa, ante West Ham y con un agónico partido.

Es que el histórico club inglés soñaba con este momento, con poder volver a ganar en The City Ground, uno de los templos del fútbol inglés más antiguos en la Premier League, inaugurado el 3 de septiembre de 1898 y que vio por última vez ganar a su equipo en Premier el 16 de mayo del 99 versus Leicester.

Con un solitario gol del nigeriano Taiwo Awoniyi en la adición del primer tiempo, Nottingham Forest pudo sostener su ventaja, incluso conteniendo un penal a favor del equipo de Moyes, que un especialista como Declan Rice no pudo convertir.

Para ser justos, Declan Rice no pudo con Dean Henderson, el arquero inglés de 25 años que dejó Manchester United para buscar su oportunidad en el recién ascendido y su oportunidad llegó, justo en la semana que De Gea fue villano en Old Trafford, Henderson fue héroe en el The Nottingham Forest Football Club.

No solo él, Neco Williams, un ex Liverpool, salvó una pelota sobre la línea ya cerca del final del partido, dándole así sus primeros puntos, tras 19 años, avisando que quiere competir en esta Premier, y con un mejor arranque de torneo que varios históricos, como West Ham, Everton y Mannchester United, que en dos fechas, no suman puntos.



El histórico triunfo del Nottingham Forest