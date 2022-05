A sus avanzados 40 años, Zlatan Ibrahimovic se ha sometido a una cirugía en su rodilla izquierda para poder continuar con su carrera. El sueco reveló que venía jugando sin ligamento cruzado anterior desde hace 6 meses, teniendo que vaciar su rodilla semanalmente. Ahora el delantero de AC Milan ha posteado un video como prueba de ello.

Fue este 26 de mayo que Zlatan Ibrahimovic reveló la gravedad de su lesión de rodilla. Se sabía que el delantero rossonero venía arrastrando problemas físicos, pero hasta ese momento no se conocía el alcance de la lesión. Este tuvo que someterse a una cirugía para reconstruir su ligamento cruzado anterior.

"Durante los últimos 6 meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado inflamada durante 6 meses y solo he podido entrenar con el equipo 10 veces. Me han puesto más de 20 inyecciones y me han vaciado la rodilla una vez a la semana" decía el mensaje del sueco.

Ahora, ya en su etapa de recuperación, Ibrahimovic ha publicado la prueba del calvario que atravesó en el último semestre. El jugador subió un corto video a sus redes sociales mostrando cómo vaciaban su rodilla con una jeringa. Las imágenes son impresionantes.

Video de Zlatan

"Me vaciaron la rodilla una vez por semana durante los últimos 6 meses" remarcó el crack rossonero en su publicación en las redes sociales. Ahora deberá estar al menos 7 meses fuera de las canchas en caso de que renueve su contrato con el Diavolo, algo que parece bastante probable.