Ya con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Gales, Gareth Bale tiene un panorama más claro para definir su futuro. El extremo finaliza su contrato con Real Madrid este 30 de junio y debe conseguir equipo para la próxima campaña. Ahora ha salido a la luz un ofrecimiento inesperado.

La complicada relación de Gareth Bale con Real Madrid finalmente llega a su cierre. El jugador sale del Santiago Bernabéu en libertad de acción y su futuro es incierto. Mucho se ha hablado del regreso del galés a la Premier League, aunque ahora ha salido a la luz un ofrecimiento a un club español.

Ángel Torres, presidente de Getafe, ha revelado en un acto del club que el representante de Gareth Bale lo ha ofecido para reforzar a los Azulones. El dirigente dio la noticia con cierta sorpresa y aseguró que evaluarán la situación con la dirección deportiva.

Palabras de Ángel Torres

"Alguien se lo puede tomar a broma. Hace 45 o 50 minutos he hablado con el representante de Gareth Bale. Nos lo han ofrecido. No es un invento. Lo tenemos que estudiar con el cuerpo técnico y la dirección deportiva" fueron las palabras del presidente de Getafe.

Si bien está claro que el fichaje parece poco viable, este no descartó que pueda llegar a ocurrir. "No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible".