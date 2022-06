Gareth Bale, finalmente, pone fin a su ciclo con Real Madrid de forma oficial. Fue hace pocos días que el jugador confirmaba el final de su contrato con la Casa Blanca y ahora todos se preguntan cuál será su próximo equipo. El galés ha asegurado que cuenta con varias opciones.

El ciclo de Gareth Bale y Real Madrid llega a su fin. Luego de que el club intentara salir de su ficha en varios mercados, el contrato del jugador llega a su final y no hubo oferta de renovación. Ahora llega el momento de que el extremo tome su decisión sobre su próximo destino.

El futbolista se encuentra en la concentración de la Selección de Gales para el repechaje europeo al Mundial de Qatar 2022 y las fechas de UEFA Nations League. Este fue cuestionado por su futuro por el diario Mirror en la previa del encuentro ante Ucrania.

Futuro en el aire

"No me estoy concentrando en lo que me espera en el futuro. Tenemos un partido muy importante. No necesito pensar ni preocuparme por nada más" fueron las palabras de Bale a horas del partido por el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El Expreso de Cardiff aseguró que cuenta con varias ofertas sobre la mesa. "Tengo un montón de ofertas" señaló el atacante, cuya decisión puede estar condicionada por el resultado del partido de repechaje. Habrá que esperar para conocer su próximo destino.