La oficialización de la no continuidad de Sergio Busquets en el conjunto catalán, ha despertado los rumores sobre sus reemplazantes.

Precisamente uno de ellos es Martín Zubimendi, jugador clave dentro de la buena temporada que ha desarrollado la Real Sociedad, el elenco que se encuentra dentro de los primeros lugares de la Liga de España, y que tiene en su mediocampista a uno de sus pilares.

Todo es que en deportista, quien recientemente renovó su contrato, pero mantuvo su cláusula de rescisión de 60’000.000 de euros, habló para Radio Marca, y allí se refirió a la posibilidad que tiene para hacer nuevo deportista de la institución Blaugrana dirigida por Xavi Hernández.

Lo cierto es que fue tajante al decir que su futuro cercano hace parte del elenco de San Sebastián: "nunca he dicho que quiera salir de la Real y no hago más que ver noticias sobre eso. Me crea malestar. Lo mejor que puedo hacer es quedarme aquí", y es que es bien sabido lo pesado de la fanaticada azul y blanca.

Justamente en sus declaraciones, una vez más dejó en claro que pretende mantenerse en su actual club, pese a que aparezca como una de las opciones para reemplazar a Sergio Busquets: "ni me he planteado irme. Estoy en mi casa y contento de seguir creciendo aquí en el club".

Finalmente habló del o en presente por el que atraviesa su equipo, que incluso sueña con instalarse en Champions League: "es muy bonito estar en casa y poder competir al más alto nivel. Y es muy bonito renovar y ver que otros compañeros también renueven porque creen en esto".