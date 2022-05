Finaliza la temporada de Real Madrid con el título de la Champions League y varios jugadores podrían haber tenido su última aparición con la camiseta merengue. Uno de los futbolsitas que ha confirmado su salida del Santiago Bernabéu es Isco Alarcón.

Real Madrid tendrá varios movimientos en este mercado de pases. El club blanco sufrirá muchas bajas para la próxima temporada y se espera que varios jugadores salgan en libertad de acción con el final de sus contratos. Se sabe que Florentino Pérez no renovará a varios futbolistas.

Uno de ellos es Isco. La salida del volante se viene dando por hecha desde hace meses y el jugador llega al final de su vínculo con la Casa Blanca. Ahora el propio futbolista ha confirmado su salida con un mensaje de despedida en sus redes oficiales.

Emotivo mensaje de Isco

El español publicó una carta de despedida en sus redes. "Cuando estaba en el Málaga, sabía que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones. Recuerdo decirle a mi gente 'joder, el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer y llego LA DÉCIMA', todo lo que viene después ya es historia".

"Nueve años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño. Quiero agradecer a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabeu todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado. También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo!" concluyó el jugador.