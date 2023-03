El nombre de Jesús Marcos, entrenador de las divisiones juveniles del Atlético de Madrid, trascendió en las últimas horas en España por unas declaraciones un tanto picantes sobre el comportamiento de Alejandro Garnacho durante su proceso de formación en el conjunto colchonero. Sin embargo, en una intercambio que mantuvo con Bolavip, dejó claro que esto no fue así.

''Acaban de salir unas supuestas declaraciones mías hablando mal de Alejandro Garnacho que no se corresponden con la realidad. Alejandro siempre fue un jugador con un comportamiento muy bueno y un trato y educación excelente'', comentó el exentrenador del actual delantero del Manchester United y de la Selección Argentina.

Asimismo, Jesús Adolfo Marcos, al ser consultado por Bolavip por sus presuntos dichos, señaló que los comentarios que le inventaron no tienen otro objetivo más que el de querer perjudicar el gran presente del futbolista: ''No sé por qué quieren dañar la imagen de un jugador que lo único que ha hecho hasta ahora es demostrar su enorme talento''.

Para cerrar, Marcos insistió en resaltar su opinión sobre Garnacho: ''Yo jamás he definido a Alejandro como un sinvergüenza. Todo lo contrario, conmigo siempre fue de lo más educado y respetuoso. Tiene mucho mérito lo que está haciendo tanto él como su familia. Creo que merece más respeto y no buscar polémicas donde no las hay''.