Laporta habló sobre Messi tras el acuerdo con PSG: "Me gustaría que volviese a Barcelona, pero..."

Lionel Messi ya tendría un acuerdo verbal para continuar con Paris Saint-Germain luego de finalizada la presente temporada. Sin dudas, una mala noticia para todo Barcelona, que soñaba con el regreso de su leyenda para la próxima campaña. Al respecto, apareció el presidente Joan Laporta para bajar aún más las posibilidades de un The Last Dance del argentino.

Según Le Parisien, Messi continuaría, al menos, un año más en el conjunto parisino. En el Barça, había cierta expectativa por la definición de su futuro, teniendo en cuenta que el presidente Joan Laporta había manifestado hace algún tiempo su intención de que vuelva. Con este supuesto acuerdo, esa posibilidad parece lejana y así lo cree también el propio directivo.

En una entrevista con Barça TV, Laporta hbló sobre el posible regreso de Messi al Camp Nou y, si bien mantiene las esperanzas pese al acuerdo con PSG, la operación luce complicada. "Me gustaría que volviese al Barça, me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Ha ganado la Copa del Mundo y nos ha alegrado mucho a los culés porque se le resistía", aseguró.

Y agregó: "Para nosotros es el mejor jugador de todos los tiempos. Su corazón es culé, siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como jugador… ahora lo es del PSG. Nos gustaría mucho que volviese al Barça, pero ya se verá". De esta manera, parece difícil que Leo pueda pensar en un regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente y se volvió leyenda.

A su vez, la posibilidad de activar alguna palanca económica para aintentar el regreso del argentino parece muy lejana y casi imposible. "Las palancas han servido para salvar el club y hacerlo más competitivo. La Liga ha estableciodo el 5% del total de ingresos del club, respecto a activos que no han generado recursos de formas recurrente. No estaría destinada al fichaje de un jugador, sino para mejorar la economia de la entidad", contestó al respecto.