Cristiano Ronaldo, ante todo el revuelo que hubo por su discutible actitud, decidió invitar a un partido de Manchester United al joven hincha de Everton; situación que poco agradó a la madre del aficionado y, ella fue la que decidió dar un “no” rotundo al astro portugués.

En charla con Sky Sports, Sara Kelly, madre de Jake Harding, el joven agredido sentenció que: “¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, fue su contundente respuesta la progenitora.

Cabe recordar que el luso extendió una invitación para que el fanático hiciera presencia en el estadio de Old Trafford para un partido de los Red Devils; esto como compensación por el daño ocurrido el fin de semana en el que Everton venció 1-0 a los de Ralf Rangnick.

Y es que en la entrevista al medio de comunicación, fue evidente el malestar emocional por el que atraviesa la madre y el joven hincha de los Toffees: “si alguien lo agrediera en la calle y luego nos pidiese que fuéramos a cenar, no iríamos. ¿Por qué iríamos a verlo? ¿Solo porque es Cristiano?”.

Finalmente le envió un mensaje a Cristiano Ronaldo: “cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo”.