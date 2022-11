¿Juega Cristiano Ronaldo en Manchester United vs. Fulham por la Premier League?

Manchester United y Fulham se enfrentarán por la fecha 16 de la Premier League, este domingo 13 de noviembre, en lo que será el último partido de la liga antes del Mundial de Qatar 2022. La duda es si Cristiano Ronaldo jugará o no este encuentro sabiendo que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina.

El portugués disputará seguramente su último mundial este año, por lo que se viene preparando hace tiempo para lograr levantar la copa con su selección. Es por eso que surgen las dudas de si será titular esta fecha con los Diablos Rojos o si sólo sumará algunos minutos, sabiendo que cualquier lesión por más pequeña que sea, complicaría su participación mundialista.

En el último encuentro por la Carabao Cup entre semana frente a Aston Villa, el entrenador Erik Ten Hag no lo incluyó en la lista de convocados. Pero para el duelo ante el Fulham, si lo hará, aunque Cristiano Ronaldo no irá de partida, sino que estará en el banco de los suplentes esperando ver si sumará minutos o no.