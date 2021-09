Atalanta es recientemente uno de los equipos más populares del fútbol italiano, su estilo de juego, de la mano de Gianpiero Gasperini, ha dado sus frutos, por eso han sido protagonistas en el campeonato italiano. Esta es la particular historia de Marten De Roon.

El caso es que el neerlandés, de 30 años, decidió hacer un experimento en una de las tiendas oficiales de los de Bérgamo. Allí prometió un autógrafo y pagar la camiseta que algún aficionado se llevara con su nombre, la cosa no salió bien para el futbolista.

En registro audiovisual quedó lo que dijo el jugador: “estamos en la tienda de Bérgamo, la primera persona que venga a comprar la camiseta con mi nombre, se la voy a firmar y pagaré por ella. Así que ojalá vengan pronto”, dijo el jugador al que no le funcionó la actividad.

Finalmente, a De Roon nunca le llegó un fan que comprara su camiseta, tanto así que de tanto esperar él se durmió. El vendedor del sitio, cuando llegó el momento de cerrar resultó diciéndole al futbolista: “lo siento, Marten”, ya que no logró su cometido de entregar la camiseta.

Después de todo, en tono de broma, el holandés resultó diciendo y poniendo un ejemplo bien particular sobre algo que no le pasó a Lionel Messi, recién llegó a PSG, y antes de su presentación, cuando fue anunciado: “apuesto a que Messi no ha tenido que lidiar nunca con esto”.