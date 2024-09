Hay importantes novedades en relación con las próximas finales de la Copa de Europa. La UEFA dejará sin definición de la Champions League al estadio donde brillaron Ronaldo Nazario y Lautaro Martínez. Se esperaba que fuese un gran homenaje a uno de los feudos más icónicos de la historia del fútbol del viejo continente. En este momento no hay candidatos claros para elegir nueva sede.

Hablamos del estadio de San Siro. El mítico estadio de la ciudad de Milán y hogar de algunos de los mejores futbolistas de la historia de este juego, apuntaba a ser la sede de la edición del 2027 para la final de la Champions. UEFA, donde se había confirmado ya al Allianz Arena para 2025 y a Budapest para 2026, sentencia en un comunicado los motivos para tirar atrás con la elección de la urbe italiana para la gran cita.

“Como el Ayuntamiento de Milán no podía garantizar que el Estadio de San Siro y sus alrededores no se vieran afectados por las obras de remodelación en el periodo de la final de la de 2027, se ha decidido no asignar la final a Milán y reabrir el proceso de licitación para designar una sede adecuada, cuya decisión se espera en mayo/junio de 2025”, líneas del comunicado de la UEFA para confirmar la información que empezó a circular por los medios desde hace algunas horas.

¿Qué pasa con San Siro? Hablamos de un estadio de casi 80 años, sin apenas grandes remodelaciones en las últimas décadas y que igualmente no es propiedad de clubes como AC Milan o Inter Milán. Es el ayuntamiento quien manda alrededor de un feudo que sin dinero privado en sus filas, maneja desde hace años diversas propuestas sin consenso para reformar el recinto. No olvidemos que estamos ante el centro de fútbol con mayor capacidad de toda Italia. Ahora mismo no habrá final de la Champions en la capital de Lombardía.

UEFA confirma que no habrá final de la Champions en San Siro por el 2027: IMAGO

Y por UEFA hay prisas. Pues no olvidemos que entre mayo y junio del 2025 se tiene que tener sede para cumplir con los preparativos de cara a dicha edición de la Champions. Ahora mismo no hay grandes candidatos, pero todo apunta al Este de Europa teniendo en cuenta los deseos por potenciar dicha zona del continente a nivel de ingresos tal y como se ha confirmado por MARCA.

¿Cuántas finales de la Champions se han jugado en San Siro?

La última fue en el 2016 y con Rea Madrid venciendo en penaltis a Atlético de Diego Pablo Simeone en los lanzamientos desde el punto penalti. Antes de esto, Bayern derrotaba igualmente al Valencia en 2001 desde los 11 pasos. Inter vs. Benfica 1-0 el 27/05/1965 y finalmente un Feyenoord vs. Celtic con victoria por 2-1 para los neerlandés, los precedentes en este sentido.

Milán, una ciudad récord en la Champions

Solo la capital de Lombardía y Manchester tienen el orgullo de decir que dos de sus equipos han sido campeones de Europa. Inter y AC Milan de un lado, City y United del otro, todo esto para conformar un récord que ni ciudades como Madrid o Londres pueden tener. Se busca sede para la final de la Champions del 2027.