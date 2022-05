El futuro de Sadio Mané está en duda, el propio jugador le puso suspenso a su continuidad en Liverpool al ser consultado en la previa al viaje a Paris, y el destino elegido por Mané parece ser el Bayern Münich.

Era inevitable que en la conferencia de prensa previa a la gran final, la consulta al entrenador alemán tengan que ver con él delanter de Senegal, al cual Klopp no se guardó nada para elogiarlo.

Cuando le consultaron sobre si Mané es el gran candidato al Balón de Oro, dijo: "Si piensas en todas las competencias que ha ganado este año, seguramente, pero o eres Ronaldo o Messi o ganas la Champions. Si ganamos la Champions definitivamente aumentará sus posibilidades".

¿Pero qué dijo sobre su futuro?

Cuando le tocó hablar de lo que Mané puede anunciar tras la final de la Champios, Klopp prefierió ser evasivo: "Está centrado en el partido, nada más. Sadio está en la mejor forma de su vida. Es un placer verlo en este momento. El fútbol le exige mucho este año. Los rumores del Bayern no podrían importarme menos. Él sabe lo importante que es. No hay preocupaciones. No es el momento de hablar de esto".

Sadio Mané como Mohamed Salah tiene contrato hasta junio del próximo año, sin embargo, su posible salida al Bayern ha generado mucha expectativa y a diferencia de Salah, Sadio contestó que ahora está en Liverpool, pero que podría responder otra cosa tras la final de Champions.