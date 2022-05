Tanto Mohamed Salah como Sadio Mané hablaron sobre su futuro en Liverpool. Ambos terminan su contrato en 2023 y, de momento, no hay novedades sobre sus renovaciones.

Liverpool tiene la mente puesta en la gran final de la UEFA Champions League donde enfrentará a Real Madrid en París este sábado. Será un partido definitorio en donde buscarán un nuevo título en esta temporada tras ganar la Copa de la Liga, la FA Cup y tras haber obtenido el subcampeonato en la Premier League. Un encuentro que también puede significar algo importante a futuro tanto para Sadio Mané como para Mohamed Salah.

El futuro de dos de las grandes figuras de la delantera de los 'Reds' está en juego de cara al próximo mercado de verano. Tanto Mané como Salah terminan sus contratos en 2023 y, hasta el momento, no hay novedades sobre renovarlos. Y esto empieza a hacer ruido, sobre todo por lo que puede ocurrir en la gran final del sábado.

Es que Sadio Mané fue el primero en alertar a todos en Liverpool con sus declaraciones en la previa a la final de Champions durante el Media Day de Liverpool. Fue consultado sobre su renovación, pero generó más incertidumbre. "Contestaré a esa pregunta después de la final de la Champions. Si me quedo o no, lo diré después de la Champions League", dijo a Sky Sports.

Salah seguirá la próxima temporada, pero...

Mohamed Salah también atendió a los medios de comunicación en el Media Day de Liverpool. Le dio un poco más de tranquilidad a los fanáticos, ya que se comprometió a continuar en el equipo para la siguiente temporada. Sin embargo, no dio nada por hecho respecto a una posible renovación. "No quiero hablar del contrato. Me quedo la temporada que viene, eso seguro, veremos después", aseguró.

Salah quiere tomarse revancha de la final de Champions League que Liverpool perdió ante Real Madrid en 2018. El egipcio tuvo que salir a los 30 minutos de juego por lesión. Ahora, buscará ese título que se le escapó para cerrar una enorme campaña donde anotó 31 goles en 50 partidos.