La llegada de Enzo Fernández, que puede debutar en Chelsea ante Fulham, sigue generando mucho que hablar, el monto que se pagó por el mediocentro argentino y que ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022, es un tema en cada conferencia de prensa en Inglaterra.

No fue la excepción la conferencia de prensa de Jurgen Klopp en la previa del juego del Liverpool ante Wolverhampton por la Premier League, allá el DT al ser consultado sobre el monto que pagó Chelsea por Enzo Fernández (121 millones de euros), Klopp dijo en tono de broma "No diré nada sin mi abogado".

Luego comenzó su exposición sobre lo que opina de esto, y de lo que ha gastado Chelsea en este mercado, "No entiendo esta parte del negocio, es un gran número. Todos son muy buenos jugadores, así que felicidades. Pero no entiendo cómo es posible y no me corresponde a mí explicarlo".

Chelsea ha gastado 359.5 millones de euros, incluyendo el último fichaje de Enzo Fernández, y ha roto todos los récords e invirtió tan solo en una temporada un total de 641 millones de euros, una cifra nunca vista en el fútbol inglés.

Luego Klopp prefirió salir del tema hablando de su amigo Graham Potter y el duro trabajo que tiene ahora "Ahora tienen que hacer que funcione, pero Graham Potter ya lo sabe. Está claro que terminará pasando con la calidad que tienen. Lo que no sé es cuando pasará".