La enorme dificultad que tendrá Enzo Fernández para dejar Chelsea rumbo a Barcelona o Inter Milán

The Sun avisaba ayer de que el futuro de Enzo Fernández no se encuentra amarrado al Chelsea. Los blues viven un momento de reconstrucción con Enzo Maresca al frente que de momento mantiene un doble cinco con Romeo Lavia y Moisés Caicedo. Se habla de Inter Milan, de Barcelona, pero no de una realidad económica que será difícil de sortear para que el ex River Plate deje Londres.

El lado económico que supone la operación donde el argentino deja Stamford Bridge viene al debate. Enzo llegó hace apenas dos años y pico por más de 100 millones y un contrato hasta 2032. No es un fichaje amortizado por la entidad y Chelsea se encuentra el límite en Fair Play Financiero según informaciones de medios como BBC o Sky. Incluso, ya rozó posibles sanciones tras los gastos de la administración Todo Boehly desde su arribo. Vender, en este caso, no es la solución para generar ingresos pensando en caras nuevas.

Vender a Enzo es el peor negocio posible para la nueva regulación de perdidas que permite la Premier. Hablamos de una donde se puede tener un balance negativo de 100 millones en las últimas tres temporadas. Han vendido mucho los Blues, pero tener a Enzo con contrato hasta el 2032 hace que una salida definitiva no compute de manera positiva en las cuentas del equipo. Ya le ocurre a otros jugadores como Mijailo Mudryk. A Chelsea le quedan 8 años para que frente a la Premier, el fichaje de Enzo desde Benfica sea amortizado. Es perder mucho dinero.

Los montos del fichaje de Enzo por Chelsea no hacen sencilla su marcha: IMAGO

Una cesión es el escenario menos dañino en este sentido, así como algo que habrá que ver si Enzo Maresca quiere ver en sus planes. Dejó en claro que pese a su suplencia en Manchester, cuenta con que haga parte de la plantilla: “Sigo confiando en Enzo, no hay razón para que pierda la confianza en él. Va a jugar muchos partidos. La razón por la que no está saliendo como titular en Premier League es que tomé otra decisión pero mi confianza está 100% con él”.

Inter de Milán y Barcelona esperan. Es la información de The Sun, donde por supuesto se habla de un posible escenario de venta donde Chelsea no va a recuperar los exactos 121 millones de euros pagados a Benfica en 2022. La economía de los blues, el peor aliado pensando en el que el volante que empezase su carrera en River cambie de club.

