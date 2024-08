Bienvenidos a la última jornada del mercado de fichajes en un territorio inglés donde nuevamente Chelsea apunta a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada. El equipo de Enzo Fernández todavía tiene diversos deberes en la compraventa de futbolistas e igualmente la sombra de UEFA en cuanto a posibles sanciones. Se tienen apenas 24 horas para evitar una debacle a mediano y largo plazo.

El equipo de la capital inglesa buscará evitar quedar con un balance de pérdidas de 105 millones de euros en la compraventa de jugadores. Es el margen que entrega la Premier League a los equipos de su torneo en un plazo de tres años donde quienes se salten la norma verán castigos tanto a nivel financiero como por supuesto en la quita de puntos. Históricos del certamen como Nottingham Forest o Everton ya han pasado por un escenario que se quiere evitar en el equipo de Enzo Fernández.

¿Qué necesita Chelsea concretamente? The Times en Inglaterra no se anima a dar cifras puntuales, pero indica que todavía se necesita que algunos de los hasta 14 jugadores que tienen plantilla sin ser tenidos en cuenta por Enzo Maresca tengan nuevo destino lejos de Stamford Bridge antes de medianoche. Incluso Todd Boehly, propietario de la entidad, buscó venderse a sus propias empresas diversas instalaciones de Chelsea (Dos hoteles tasados en casi 80 millones de libras) para generar margen financiero. UEFA no lo aceptó y el tiempo corre.

No ha sido ni mucho menos un verano tranquilo por Londres para los blues. Un total de 19 jugadores salieron mientras cerca de 14 se han incorporado a la disciplina de un equipo que apenas disputará la Conference League a lo largo de los próximos 12 meses. Se buscan fórmulas y acuerdos puntuales con diversos equipos para encontrar un equilibrio que no ha patrocinado la actual directiva dirigida por Todd Boehly.

¿Qué jugadores todavía tienen que salir? Maresca confirmó que no cuenta con Petrovic y Bergstrom en portería. Tampoco con los Trevoh Chalobah, Renato Veiga, Sterling y Armando Broja, que completan de 14 descartes. En caso de no salir antes de que lleguemos a la hora cero del mercado de fichajes supondrán un problema en las cuentas del club. Ojo, porque no olvidemos que Chelsea ya es investigado por posible contabilidad B en los tiempos de Roman Abramovic. Última jornada del mercado de fichajes en Inglaterra con Chelsea haciendo cuentas de cara a evitar posibles sanciones en el futuro.

Los descartes de Chelsea para esta temporada

Varios ya han salido, pero todavía se les busca equipo a muchos. Marcus Bettinelli, Lucas Bergstrom, Josh Acheampong, Bashir Humphreys, Carney Chukwuemeka, Omari Kellyman, Cesare Casadei, Tino Anjorin, Tyrique George, Deivid Washington o David Fofana. Lo más curioso de esta lista es que salvo el primero de los nombres todos fueron fichados bajo la actual administración de Stamford Bridge.

¿Por qué ficha tantos jugadores Chelsea?

Todo parte por una política de compraventa de futbolistas. En esta se pretende incorporar jóvenes talentos a un precio menor para luego sacarles rendimiento deportivo o económico en el mercado de fichajes. No son pocos los futbolistas que han sido incorporados por el equipo inglés a lo largo de los últimos casi dos años con el mero objetivo de que gracias a una cesión en otro destino puedan revalorizar su cotización y que por ende puedan ser una venta que de mayor margen de inversión en los próximos mercados de fichajes. Enzo Fernández, Moisés Caicedo o el caso de Nico Jackson si responden a un mero interés deportivo.