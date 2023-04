Todo Liverpool lucha para meterse en la próxima UEFA Champions League por estas horas, pero su entrenador ya mira más adelante y avisa de todos los cambios que se vienen en Anfield de cara a no repetir los errores de una campaña para el olvido. Verano singular en Anfield.

Se viene un huracán de cambios en ese Liverpool que ahora mismo marcha séptimo en la Premier League, al que le quedan siete finales para soñar con meterse en la próxima UEFA Champions League y que seguirá contando por supuesto con un Jürgen Klopp que ya piensa en la próxima campaña. El teutón avisa a todo Merseyside de una serie de medidas que serán aplicadas desde el verano del 2023 con el fin de volver a primeros planos de la Premier League, y por supuesto Europa.

No fue un año amable para los Reds, quienes llegaban al inicio de la temporada con fichajes como los de Darwin Núñez, con un subcampeonato en la Champions League a sus espaldas y con el firme deseo de volver a demostrar porque son la gran potencia que ha construido Klopp en Liverpool. Si bien se ganó en la Community Shield ante Mánchester City por 3-1, los resultados en el inicio de la Premier dejaban en claro que no sería ni mucho menos una temporada amistosa para un equipo que no duda de que lo mejor que puede tener en el banco de suplentes es su actual DT.

La derrota en octavos de la carabao Cup a manos de Pep Guardiola, la eliminación en FA Cup gracias a Brighton y por supuesto la que llegó en territorio Champions con un Real Madrid que le goleó en Anfield por 2-5, reflejo perfecto de una campaña donde Liverpool a día de hoy se encuentra a 25 puntos del liderato en Inglaterra.

"Este año tiene que ser diferente. Tenemos que dar un paso adelante. Y tenemos que prepararlo en la pretemporada. Por eso quiero que vuelvan juntos lo antes posible, respetando la necesidad de las vacaciones", comenzaba el entrenador de los Reds en una rueda de prensa previa al choque con West Ham en Londres donde habrá que sumar de a tres para conseguir el objetivo de decir presente en Europa en el segundo semestre del año.

El descanso se gana

Correcto, los jugadores del Liverpool tendrán que presentarte antes de tiempo en la pretemporada tras una campaña para el olvido y que provocará cambios en todas las líneas del club: "Quiero que se vayan de vacaciones el mayor tiempo posible pero, para este año, tenemos que asegurarnos de estar juntos lo antes posible y poder partir de ahí. La próxima temporada está por encima de todo, la verdad".

Pero no solo medidas de cambios en cuanto al descanso de los jugadores llegarán cuando arribe el momento de hacer balance y de prepararse para la temporada 2023/2024 que Klopp define como vital pensando en el futuro de su proyecto. También habrá que potenciarse en un mercado de fichajes donde los Reds han fallado en cuanto a la consecución de sus objetivos prioritarios y donde medios como Daily Mail hablan de dos o hasta tres incorporaciones para el centro del campo. La ecuación es clara y habla de un Jürgen Klopp que para el día 11 de julio, momento en el cual los jugadores volverán de sus vacaciones, quiere tener ya a los fichajes en sus filas.

Si tenemos en cuenta que se vienen grandes salidas como la de Roberto Firmino, tal vez la de James Milner, y seguro que la algún nombre de esa última línea donde solo Virgil Van Dijk o Trent Alexander Arnold son imprescindibles, se viene un verano lleno de cambios en un Liverpool donde Jürgen Klopp deja en claro que el descanso será recortado y que éste se gana con resultados sobre césped. De aquí hasta dicho momento quedan siete finales para buscar la clasificación de la Champions League. ¿Alcanzan la cuarta plaza?