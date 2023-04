Es la primera vez que Jürgen Klopp habla ante los medios luego de que se oficializara que Liverpool se retiraba por la puja de la joya del futbol inglés Jude Bellingham y era un tema inevitable en la previa a la jornada 31 de la Premier League.

De entrada Jürgen Klopp, que participó en la decisión de no seguir más en la lucha por Bellingham, se refirió al frustrado traspaso: "no tengo nada que decir sobre ello. No es sobre Bellingham, es que no entiendo por qué hablamos de cosas que no podemos tener", dijo y amplió que con la revolución del mercado que se viene no puede "gastar 100 millones por seis jugadores en verano".

Jude Bellingham ha sido tazado en una cifra cercana a los 100 millones y eso ha hecho que el Liverpool decida salir de la competencia, porque según se comunican desde la interna del club, prefieren utilizar ese presupuesto para mejorar varias posiciones en lugar de utilizar el dinero para fichar a un solo jugador.

"No somos niños, cuando le preguntas a un niño de cinco años que qué quiere para Navidad, y te dice que quiere una Ferrari, le vas a decir que no, que eso es muy caro y que no puede conducirlo", ejemplificó Klopp la decición del club con esa situación paternal.

Pero continuó con la explicación y sentenció que el club debe acomodarse a lo que tiene y conseguir lo que necesita, y ese es el gran motivi por el que salieron de la puja: "Intentamos conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, pero hay momentos que tenemos que aceptar cosas y hacernos a un lado".