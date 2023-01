Desde la primavera del año pasado que Italia se encuentra más que pendiente de la investigaciones que se toman Juventus, Turín y diversos clubes de una Serie A donde se vienen horas claves para entender por donde sigue el escándalo de las Plusvalías. Hasta ocho equipos pueden sufrir sanciones por lo que muchos consideran como el Calciopoli 2.0. Los puntos están en juego.

La investigación Prisma, abierta por la Fiscalía de Turín por los delitos de falsedad contable y las últimas denuncias de la CONSOB hacía los clubes que alteraban las cifras en la compra y venta de jugadores para no tener problemas con el Fair Play Financiero sacudió al futbol italiano como nunca en la última década. Decenas de documentos fueron requeridos por las autoridades, donde en otras, ya se han tomado decisiones que han terminado con la salida de la familia Agnelli de la Vecchia Signora.

"No era solo el Covid y lo sabemos bien. Por otro lado inundamos la máquina de depreciación y sobre todo de mierda.. porque toda la mierda de abajo no se nota. Estamos en una alarmante situación", chat privado entre Andrea Agnelli y el consejero Maurizio Arrivabene sobre como ante la llegada de la pandemia, iban a hacerse carácter público todas las operaciones que se llevaban a cabo en las oficinas de club para intentar maniatar una crisis financiera y política que no se detiene en Turín.

Los puntos, en juego

Desde el mediodía se espera que por la Cámara Federal de Apelaciones de la capital de Piamonte de marcha al primer juicio que reabre una investigación donde medios como La Gazzetta dello Sport aseguran que no solo Juventus se encuentra en estado de alarma. Puede haber más sanciones económicas y penales para la ex junta directiva del club Bianconeri, pero también para equipos que se estudia ahora mismo si usaron los mismos mecanismos en los últimos meses.

Sampdoria, Empoli, Génova, Parma, Pisa, Pescara , Pro Vercelli, Novara y hasta 52 dirigentes del Calcio tendrán que declarar o colaborar en una investigación donde La Gazzetta dello Sport indica que llegarán nuevas medidas que tendrán efecto inmediato en una Serie A que vive las últimas horas antes de que juzgue el Calciopoli 2.0.

La justicia italiana será quien dicte los pasos a seguir, así como si las entidades implicadas pierden puntos a modo de sanción en sus respectivas competencias. Ser absueltos o sentenciados por las autoridades penales del país, únicos caminos para conocer como termina una investigación Prisma que puede sacudir una vez más los cimientos del Calcio.