Investigados por la autoridades gracias al escándalo de las plusvalías y ese contrato con Cristiano Ronaldo desvelado horas atrás, fuera de la UEFA Champions League y a 10 puntos del líder Napoli en la Serie A. El optimismo ha desaparecido de Juventus a lo largo de unas últimas semanas que pueden llevar a duras decisiones en unos meses. Andrea Agnelli prepara un fichaje y regreso de lujo.

La Gazzetta dello Sport asegura que mientras la Fiscalía sigue pidiendo información a directivos de la Vecchia Signora y todo puede ocurrir en cuanto a posibles sanciones para el conjunto Bianconeri, Agnelli y su séquito más cercano no ignoran un apartado deportivo donde Juventus se encuentra ahora mismo en el limbo. Se viene invirtiendo dinero como nunca, los resultados no llegan y se teme incluso que no pueda llegarse a la próxima UEFA Champions League.

Massimilliano Allegri no va a dejar el club a corto plazo, pero se toma nota de cada uno de los pasos tomados hasta aquí y en Italia no dudan que solo un giro de 180 grados hará que Juventus vuelva a competir por todo lo alto. El regreso del hombre que iniciase la década más gloriosa de la Vecchia Signora en lo que de siglo, objetivo número uno para una directiva apuntada por todos los sectores del fútbol transalpino.

Operativo Conte

Con un contrato que finaliza por Tottenham en junio del 2023, el futuro de Antonio Conte es motivo de debate tanto en el Reino Unido como por un Calcio que buscará su regreso. La Gazzetta dello Sport informa de las ofertas por más de 15 millones de euros que ponen los Spurs para retenerle por otros 12 meses, así de como Agnelli ha buscado arreglar la relación con el DT en las últimas horas.

Y es que recordemos que pese a trabajar juntos por varias temporadas, Conte y CEO del club terminaron su relación de la peor de las maneras. Los insultos de Antonio a Allegri durante un Inter vs. Juventus de hace no mucho tiempo, la mejor manera de entender un sinfín de altibajos entre ambas partes que debe solucionarse para que todo llegue a buen puerto. La Gazzetta avisa que más pronto que tarde, el entrenador de Tottenham tendrá una oferta para volver a la que fue su casa.