Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo, habiendo vestido camisetas de peso como las de Borussia Dortmund, Bayern Múnich y FC Barcelona. Sin embargo, el polaco estuvo realmente cerca de vestir la casaca de otro gigante europeo.

Robert Lewandowski concedió una entrevista con Sport Bild en la que tocó distintos temas con respecto a lo que ha sido su carrera, como lo fue su salida de Bayern Múnich rumbo a Barcelona. El artillero confirmó que ya no se sentía feliz en el equipo bávaro.

El delantero reveló que pudo haber seguido jugando para Bayern, pero no era lo que deseaba. "Claro que habría seguido yendo a trabajar, pero más por obligación, no por alegría. No quería esa sensación, no habría sido bueno ni para el club ni para mí".

Lewandowski habló de su mejor momento en el Allianz Arena. "Mientras Hansi (Flick) fue entrenador en Múnich, viví mi mejor época en el Bayern. Lo ganamos todo, pude cumplir mi sueño de conseguir la Liga de Campeones. Fue una superépoca".

Pudo fichar por Manchester United

La gran revelación del delantero fue su intento de salida de Borussia Dortmund rumbo a Manchester United. Fue Jürgen Klopp el que impidió que se concretara el traspaso. "Hablé con Aki (Hans-Joachim) Watzke y Jürgen en el campo de entrenamiento. Quería ir al Manchester United. Pero me dijeron: ‘Ni hablar, Robert. Te necesitamos. Tienes que quedarte’".