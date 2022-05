El mundo del fútbol está ansioso por conocer con qué camiseta jugará Kylian Mbappé la próxima temporada. Desde el anterior mercado de pases de verano, el futuro del francés está dividido entre Paris Saint-Germain y Real Madrid y finalmente se conocerá su decisión.

El 30 de junio termina el contrato del atacante con PSG y firmará un nuevo vínculo con el club que desee. La continuidad en el elenco parisino y un impactante fichaje por el equipo blanco son las únicas dos opciones que maneja el goleador.

Este domingo, la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP) lo premió como el mejor futbolista de la temporada en la Ligue 1, obteniendo el galardón por tercera vez en su carrera tras las ediciones 2019 y 2021.

En la gala, Mbappé no esquivó las preguntas sobre su futuro y entregó pistas: "No puedo decir nada. pero lo sabrán muy pronto, está prácticamente decidido. No es este el mejor momento para contarlo esta noche. Mi elección está hecha, sí, casi".

"Anunciaré oficialmente mi decisión sobre el futuro antes de incorporarme a la Selección Francesa en junio", expresó el atacante. El combinado galo afrontará partidos por la Nations League desde el 3 de junio, por lo que el anuncio podría llegar unos días antes de aquel duelo.