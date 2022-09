Con la experiencia ganada en la serie Drive to Survive de la Fórmula 1, ahora la Premier League puede ser la llave para volver a recuperar suscriptores en Netflix.

En Inglaterra salió a la luz la noticia de que la Premier League está lista para lanzar su propia serie de Netflix, será en el mismo formato que la serie de la Fórmula 1, "Drive to Survive" que tuvo mucho éxito en la plataforma.

El diario The Times ha revelado en un informe en el que develan esta información y cuentan la importancia que tuvo Drive to Survive en la demanda de entradas para el GP de Gran Bretaña que no tuvo precedentes.

Ahora, la productora detrás de esa serie, Box To Box Films, con sede en Gran Bretaña, quiere hacer una versión de la Premier League, con la experiencia de la F1 y la serie de boxeo 'The Kings'. Además ya se involucró en el mundo del fútbol con la serie Make Us Dream, un documental sobre Steven Gerrard.

Aún no hay nada concreto y sobre todo deben definir varios detalles, como el nivel de acceso que los clubes deberán proporcionar detrás de escena, así como los derechos para mostrar los momentos destacados y los derechos de imagen de los futbolistas.

Una vez resueltos todos estos temas, los 20 clubes tomarán una decisión. La gigante del streaming está perdiendo suscriptores en el mundo y ha visto en la Premier League una oportunidad, dado que ya han tocado algunas puertas y afirman que han logrado accesos impensados en algunos clubes de la Premier League.