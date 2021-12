En unos accidentados últimos días en la Premier League, ha comenzado a surgir información sobre los posibles movimientos que realizaría Arsenal, de cara al mercado invernal, a desarrollarse en enero de 2022. Por eso ahora estarían interesados en uno de los jugadores de proyección, de un equipo rival de siempre.

Y es que Mikel Arteta, director técnico de los Gunners, habría ofrecido una impresionante cifra para fichar a Mason Greenwood, el joven talento de Manchester United, uno de los rivales tradicionales de los rojos de Londres. La cifra es astronómica.

de acuerdo con información de El Nacional de Barcelona, réplica por el portal web Four Four Two, “el Arsenal está listo para lanzar una sorprendente oferta de £ 100 millones por una estrella del Manchester United, que exige más tiempo de juego en Old Trafford”.

El monto que está en libras esterlinas, sería una apuesta para tener en cuenta por parte del entrenador español, que por ahora pasa buenos momentos en la institución, ya que antes estaba hasta en entredicho su cargo frente al club rojo de la capital inglesa.

“Greenwood se convertiría en un punto focal para los Gunners y comenzaría la mayoría de los juegos para el club, ya sea al frente por su cuenta o en el ala derecha en ausencia de Saka”, indicó el medio de comunicación británico en su informe. Solo el tiempo dirá qué pasará con el joven futbolista, quien también sería hasta tenido en cuenta por parte de Barcelona para su futuro.