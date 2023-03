Paris Saint Germain ya piensa de nuevo en la Liga de Campeones, en el máximo objetivo de un club que vuelve a poner sus ojos en Europa y en un operativo para remontar al Bayern Múnich en Alemania que se ha visto afectado por la huelga general de Francia. Los cambios en la expedición gala se hacen obligatorios.

Tras derrotar al Nantes y ver como Kylian Mbappé se convertía en el máximo anotador de la historia del club, llega la hora de buscar una remontada en Múnich que se hace indispensable para seguir con vida en la Liga de Campeones. Sin la presencia de Neymar, con Marquinhos en la convocatoria y con una delantera que tendrá el 7 junto a Lionel Messi, PSG viajará en las próximas horas hacía Baviera y no bajo los horarios comunes en este tipo de situaciones.

Desde París se viene calentando una huelga general que apunta a marcar un hito sin precedentes en la historia moderna de la Galia. Mundo Deportivo y El País hablan de hasta 265 concentraciones convocadas ahora mismo de cara a mañana en lo que supondrá un parón general del estado que afectará a todos los sectores, incluidos esos privados que como los del transporte, pueden quedarse sin efectivos durante varias horas.

‘Martes Negro’

Así definen lo que ocurrirá en Francia desde este 7 de marzo, fecha donde PSG tenía pensando viajar a Múnich y que obliga a cambios en la expedición para buscar la remontada. Finalmente, se espera que los galos se trasladen hoy rumbo a la casa del Bayern de cara a no ver su salida del país bloqueada ante la falta de trabajadores ejerciendo su profesión. El Ministro de Transportes, Clement Beaune, ya confesaba lo que venía por delante: “Será uno de los días más complicados que hemos conocido”.

“Mejor no arriesgar ante estas manifestaciones”, confiesan desde PSG a Mundo Deportivo sobre como en caso de no viajar esta noche rumbo a Múnich, Paris Saint Germain se arriesgaba a no poder salir del país a solo 24 horas de su encuentro más importante de la temporada. Messi y Mbappé ya se preparan para el segundo round ante Bayern.