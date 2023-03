Kylian Mbappé sigue siendo la gran obsesión del Real Madrid, a pesar de aquella negociación fallida que a Florentino Pérez le dejó la sensación de deslealtada por parte del futbolista. Es que a la Casa Blanca le transmitía una cosa y terminó haciendo otra: renovar su contrato con el París Saint-Germain hasta el 2025, a cambio de, según diferentes medios franceses, 630 millones de euros en caso de cumplir con la totalidad de lo acordado.

Pero el tiempo fue curando las heridas y pareciera que ya no hay rencores. Es decir, en la institución de la capital española no le cierran la puerta al delantero de 24 años, aunque, para reflotar las conversaciones de frente a alguno de los mercados de pases venideros, esperan que esta vez el que se arrime sea él. En ese caso, lo atenderán con mucho gusto.

Sin embargo, en las últimas horas, más allá de los rumores que brotan día a día, Kylian Mbappé no brindó ningún indicio para que su llegada al Real Madrid sea posible, sino, al contrario, resaltó que está cómodo en el París Saint-Germain y que se encuentra focalizado en revertir el resultado de los Octavos de Final de la Champions League con el Bayern Munich.

“¿Mi futuro? Intentando estar siempre más arriba, mientras esté aquí no habrá problemas. Empieza el miércoles cuando intentaremos recuperarnos para la clasificación y seguir hacia el título. Estoy aquí y estoy muy feliz, y de momento no puedo pensar en otra cosa que no sea disfrutar de los buenos días del Paris Saint-Germain'', comentó el atacante tras el triunfo sobre el Nantes 4 a 2 por la Ligue 1.

Kylian Mbappé se transformó en el máximo goleador en la historia del PSG

Con el gol que le marcó al Nantes en el 4 a 2 en el Parque de los Príncipes, en uno de los partidos correspondiente a la jornada 26 de la Ligue 1, Kylian Mbappé se transformó en el máximo goleador de la historia del París Saint-Germain. Alcanzó los 201 tantos en 247 encuentros y, de esta forma, superó a Edinson Cavani que registró 200 en 301 presencias.