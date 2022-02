La reacción de Jordi Alba a su golazo: "Le he pegado como nunca"

En medio de una temporada complicada, Barcelona necesitaba que sus figuras de jerarquía y finalmente ocurrió. Los catalanes vencieron 4-2 a Atlético de Madrid para desplazarlos de la cuarta plaza de la tabla y uno de los protagonistas fue Jordi Alba. El lateral puso un golazo descomunal para el 1-1, dando el impulso para la respuesta de los locales.

Barcelona inició perdiendo en el partido de este domingo 6 de febrero en el Camp Nou a solo 8 minutos del pitazo. Una gran jugada colectiva acabó con una asistencia de Luis Suárez para Yannick Carrasco, quien definió frente al arco. En ese momento, las cosas no apuntaban nada bien para los de Xavi Hernández.

El punto de inflexión del partido fue el golazo de Jordi Alba. Cuando parecía que Atlético de Madrid tenía todo en su favor para hacerse con el control del partido, el lateral puso uno de los golazos de la jornada. El español recibió un pase aéreo de Dani Áves y sorprendió a todos con una volea que fue directo al ángulo.

Impresiones de Alba

Jordi Alba analizó el partido ante la prensa tras el triunfo. "Jugar contra el Atleti siempre el difícil. Empatar el partido rápido fue clave. El Atleti con pocas ocasiones te crean mucho peligro. Hemos jugado con mucha intensidad y es un partido para estar muy orgullosos en un año tan difícil. Hoy hemos visto al Barça que queremos, pero es complicado jugar así. La expulsión de Alves no nos ha hecho daño, hemos sabido sufrir".

El jugador fue cuestionado por el golazo que cambió todo en los minutos iniciales del encuentro, dando inicio a la ráfaga de goles del equipo azulgrana. "Le he pegado muy bien el esférico, le he pegado como nunca y al final he logrado el gol del empate".