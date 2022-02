El caso Ousmane Dembélé todavía sigue haciendo ruido puertas adentro del Camp Nou. Es que mientras la directiva no quiere volver a ver al francés con la camiseta 'blaugrana', Xavi Hernández y sus dirigidos piensan de otra manera. Hoy por hoy, el jugador cuenta para el entrenador y es muy probable que quede entre los convocados para el partido de este domingo ante Atlético de Madrid. Y a su vez, encuentra un defensor público en Dani Alves.

Dembélé rechazó todos los ofrecimientos de Barcelona por renovar su contrato y no quiso saber nada con una salida en enero. Se quedará en el club hasta junio donde buscará un nuevo destino como agente libre donde varios equipos ya lo quieren. Mientras tanto, la relación con la directiva quedó prácticamente liquidada y hasta se pensaba que podría quedar parado durante estos cinco meses que le restan a la temporada. Sin embargo, Xavi lo tiene en consideración y hasta podría jugar ante Atlético de Madrid por liga el domingo en el Camp Nou.

Mientras tanto, en la previa al partido ante el 'Atleti', Dani Alves habló en Movistar+ donde dejó su reflexión sobre el caso Dembélé y mostró su postura. "La situación llega a un punto en que suceden estas cosas. Mientras siga en el club, hay que defender la camiseta, defender al compañero. Si se va a final de temporada, pues mira, quedan cinco meses, hay que aprovechar que está aquí", opinó el lateral brasileño.

A su vez, Alves dejó un recado para la directiva 'culé' para que piense mejor el tema. "Llegan situaciones en las que hay que ser más inteligente que el ego. Hay que pensar con inteligencia y aprovechar que el jugador está. Estamos aquí intentando crear un ambiente saludable y de positividad, donde no haya malos rollos. El Barça va a ir volviendo", sostuvo.

¿Qué dijo Dani Alves sobre quedar afuera de la lista de Europa League?

Dani Alves se quedó fuera de la lista de buena fe de Barcelona para la Europa League y opinó al respecto. "Yo estoy concentrado siempre en mi día a día. Pero como siempre digo, nosotros somos empleados y el club decide lo que es mejor para ellos. Vine aquí a ayudar y a predisponerme a sumar cosas, a traer un grado de competitividad y espíritu positivo. Cuando uno está predispuesto a ayudar, aunque sea quedándote fuera, bienvenido sea. Son otras fases de la vida que uno tiene que aceptar. Me hubiese gustado estar dentro, pero teníamos cuatro jugadores para tres huecos y me toco a mí", sentenció el ex Juventus y PSG.