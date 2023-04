Cada día que pasa, Lionel Messi se aleja un poco más de la posibilidad de renovar su contrato con el PSG. Porque a los intentos fallidos de Nasser Al Khelaifi y del resto de la comisión directiva para convencer al argentino en función de su permanencia en la Ligue 1, por lo menos, por un año más, últimamente se le añadió el clima hostil que generó el público en el Parque de los Príncipes con los abucheos.

Bajo este marco, el empresario qatarí, presente en Lisboa para el 47° Congreso de la UEFA (evento en el que la entidad europea, entre otras cosas, elegirá al presidente para los próximos cuatro años), fue arrinconado por los medios que intentaron generar algún tipo de declaración que pudiera esclarecer la relación del capitán del combinado campeón del mundo con el conjunto de la capital francesa.

Pero las consultas no cumplieron su cometido. ¿O sí? Porque lo cierto es que Nasser Al Khelaifi prácticamente escapó de entre los micrófonos del programa El Chiringuito, directamente hacia un auto particular, actitud que no hace más que aparentar que los murmullos respecto a la salida de Lionel Messi del París Saint-Germain tienen su porcentaje de realidad.

Lionel Messi habría rechazado una oferta de 400 millones del Al Hilal

Ante tantos trascendidos a raíz de la probable salida de Lionel Messi del París Saint-Germain, diferentes mercados se animan a ser la plataforma de la continuidad de la carrera del futbolista argentino. Tal es el caso del Al Hilal, equipo de Arabia Saudita (rival directo de Al Nasser de Cristiano Ronaldo) que, conforme a un reporte de Fabrizio Romano, ya habría ofertado 400 millones por año. No obstante, la posición de Messi es la de mantenerse en la elite del fútbol europeo.