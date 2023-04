La revelación de Enzo Fernández en la previa de Real Madrid vs. Chelsea

Enzo Fernández fue una de las transferencias más onerosas en la historia de la Premier League. Con tan solo 22 años, el volante argentino, que fue la revelación de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, ya transita por su segundo proceso en un equipo europeo, luego de haber jugado algo más de seis meses en el Benfica de Portugal.

Al respecto, en lo que, a la postre, se trata de la previa frente al Real Madrid por la ida de los Cuartos de Final de la Champions League (la idea se llevará a cabo este miércoles 12 de abril en el Santiago Bernabéu desde las 21:00 horas de Europa Central), el exRiver Plate se refirió en una conversación que mantuvo con el sitio oficial de la UEFA.

''Fue realmente muy bueno mi paso por Portugal. Cuando estaba en River, se me presentaron dos opciones además del Benfica, pero nunca dudé de mi decisión de ir allí. Es un club grande que tiene como objetivo ayudarte a seguir evolucionando. Mi paso por ahí fue crucial porque me abrió la puerta de Europa, por eso siempre le estaré agradecido al Benfica'', comentó Enzo Fernández.

Y sobre el Chelsea, añadió: ''Uno de los factores fue que me gustó el proyecto a largo plazo que se está creando. Llegué a un club grande, que siempre ha luchado por títulos y que ha ganado dos Champions en muy poco tiempo. Ahora que estoy aquí, me he dado cuenta de lo grande que es. Este fue un factor importante a la hora de tomar esta decisión, además de estar en una ciudad tan bonita como Londres''.

Asimismo, reveló que el elenco británico ya se había mostrado interesado en él incluso antes de su consagración con la Selección Argentina en Qatar 2022: ''Siempre soñé con jugar en la Premier League y el Chelsea se había mostrado interesado en mí también antes de la Copa del Mundo. Si es la voluntad de Dios, todo saldrá bien y me esforzaré por ganarlo todo".