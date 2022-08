Jugadores de primer nivel y que tranquilamente pueden fichar por cualquier club europeo, son los que no serán tenidos en cuenta en el elenco parisino.

Hacen falta unos cuantos días para que se cierre el mercado de pases en el fútbol de Europa. PSG es uno de los elencos con mejor plantel alrededor del mundo y por eso se da el lujo de tener como descartes a futbolistas que incluso son internacionales con sus selecciones.

Una corta, pero sustanciosa lista, es la que tiene el cuadro de la capital francesa, como jugadores que no tendrá en cuenta para la temporada que recién inició, de la mano de Christophe Galtier, y el nuevo director deportivo, el portugués, Luis Campos.

Esos nombres son: Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye y Mauro Icardi. Nombres que son bastantes sonoros para el mundo del futbol, pero que no serían tenidos en cuenta por parte del nuevo entrenador que sigue muy atento a las órdenes de su jefe luso.

Ahora, lo grave para ellos es que, según L’Equipe, el tradicional medio de comunicación francés, en dado caso de no encontrarles equipos y, ante unas negativas de no quererse ir, tomarían una dura, cruel y trascendental decisión con ellos. Algo de no creer y que tal vez, los mismos deportistas, ni acepten.

De acuerdo con lo dicho por el rotativo, desde las directivas del elenco, estarían pensando en enviarlos a jugar al equipo de National 3, lo que vendría siendo la quinta división de la Liga de Francia, competición en la que juega el cuadro de reservas de la institución.

Esto sería un ultimátum, principalmente para hombres como el español Herrera, y el senegalés Gueye, quienes se han resistido a abandonar París, pese a que Campos, en múltiples oportunidades les ha manifestado que no entran dentro del proyecto deportivo y por ahí derecho, en los planes del DT.