Club Atlético Osasuna ha venido creciendo de manera indiscutible en LaLiga desde que consiguiese el ascenso en 2019. Los navarros no solo se han acostumbrado ya al primer nivel del fútbol española, sino que apuntan a seguir creciendo con un modelo de club basado en una cantera que sobrevive y resalta en medio de la tierra de Athletic de Bilbao o Real Sociedad.

Bolavip se desplazó al norte de la península ibérica gracias a LaLiga para conocer en primera persona como funcionan las divisiones inferiores de un club que en los últimos años ha producido jugadores de la talla de Javi Martínez, Nacho Monreal o el capitán del campeón de Europa César Azpilicueta.

Charlamos con Ángel Alcalde, director de las instalaciones de Tajonar para conocer el modelo que ha llevado a este club a ser uno de lo que más cuentan con la cantera en toda Europa. En un fútbol que cada vez cuenta con más con multimillonarios y jeques, nos explican como el papel de los hinchas ha sido clave para consolidar su proyecto.

Pregunta: Osasuna ha sido siempre un club de cantera, ¿Qué les ha hecho resistir en un mundo de jeques y multimillonarios que cada vez llegan más al fútbol?

Respuesta: Osasuna no es una sociedad anónima deportiva, sigue siendo un Club propiedad de sus socios, ellos deciden su presente y su futuro. Osasuna es uno de los cuatro únicos clubes profesionales de España, junto al FC Barcelona, Real Madrid, y Athletic Club. Esto le ha permitido, en gran medida, mantener inalterable su esencia, su idiosincrasia. El aficionado no concibe un equipo sin una presencia fuerte de jugadores de la casa. La filosofía de trabajo de Osasuna no va a permitir que se abandone a la cantera o que la política cambie hasta ese punto.

P: Se encuentran en una zona geográfica con otros gigantes como Real Sociedad o Athletic de Bilbao, ¿Cómo se compite ante el dinero y caché de estos equipos para seducir a los más jóvenes?

R: La fidelización de jugadores es ya una realidad que genera estabilidad y muestra una confianza plena en Osasuna y en su trabajo de cantera. Además, los criterios de elección del jugador navarro y su familia han dejado ya de ser únicamente monetarios, como ocurría años atrás. Con Método Tajonar (nuestro modelo formativo de cantera), Osasuna ha logrado disipar toda duda sobre el ámbito deportivo, haciendo a su vez que otros factores adquieran el valor que realmente tienen para los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes futbolistas, como son los elementos que le permiten mantener su entorno y contexto vital (familia, amistades, centro educativo y hogar) en edades formativas, minimizando en gran medida los riesgos de adaptabilidad, exigencia constante y capacidad de respuesta que de por sí ya tiene la participación en una escuela de alto rendimiento deportivo.

P: ¿Cuáles son las mayores ventajas y retos de tratar con jóvenes en vez de futbolistas profesionales?

R: El trabajo con jóvenes futbolistas supone un reto mayúsculo. En una cantera como la nuestra en la que abarcamos edades desde sub-10 hasta sub-18 debemos ser conscientes del impacto que el proceso formativo que desarrollamos en Tajonar tiene en sus vidas a nivel deportivo y, principalmente, a nivel humano. En Osasuna damos gran valor al perfil pedagógico de los técnicos, por eso, muchos de ellos son graduados en ámbitos relacionados con las ciencias humanas, principalmente del ámbito de la educación, con el fin de asegurar un perfil de técnico con la sensibilidad y capacidad necesaria para acompañar al jugador en un proceso tan apasionante como complejo.

P: ¿Cómo trabajan la parte psicológica de los juveniles que llegarán a primera, así como la de los que se quedarán en el camino?

R: METODO TAJONAR se desarrolla en estos momentos a través de 7 dimensiones y más de 200 contenidos de trabajo, y presenta una estructura con 9 áreas y numerosos departamentos. Una de esas dimensiones es la emocional, donde se trabaja el ajuste de expectativas desde etapas de iniciación. Del mismo, el área de trabajo de psicología, de reciente creación, atiende estos aspectos y otros muchos que afectan e influyen en el rendimiento del niño, adolescente o joven jugador de fútbol. Además, una de las ramificaciones más relevantes en materia formativa que Osasuna ha puesto en práctica y está consolidando en su trabajo de cantera es la concerniente a los valores. Se trata de aquellos principios que, desde la propia entidad deportiva, desde el deporte en general y desde el fútbol en particular, se reconocen como piezas angulares sobre las que pivotan siempre y en todo momento los procesos de trabajo que se desarrollan con los jóvenes futbolistas en sus etapas de formación.

Nuestro objetivo es dotar al jugador de las competencias básicas en este sentido de manera que al llegar a la etapa de rendimiento tenga integrados aquellos valores no solo que un deportista por el hecho de serlo entendemos que son ya parte de él y los ha atesorado en su periodo formativo, sino que además “tira de ellos” y los utiliza en su práctica deportiva cotidiana para entrenar y competir a su mayor nivel y para superar problemas (lesiones, resultados negativos de equipo, bajo rendimiento) o sobreponerse a estados de ánimo adversos.

P: La pandemia hizo que los clubes tirasen más que nunca de sus inferiores, ¿Se sintieron más valorados que nunca ahí cómo gremio?

R: Osasuna ha sido un club que se ha caracterizado, históricamente, por la importancia de su cantera y la presencia de jugadores de esta en el primer equipo. Si bien es cierto que, en épocas de crisis, parece que la cantera de otros clubes y su valor se vean potenciados, en Tajonar y, como consecuencia de la idiosincrasia y filosofía del club que siempre ha considerado el fútbol base como uno de sus activos principales, nos hemos sentido tan valorados la pasada temporada como todas las anteriores.

P: ¿Cambio la pandemia los planes que se tenían a futuro en Tajonar?

R: No podemos obviar que la pandemia y todo lo que conllevó (confinamiento, restricciones...) supusieron un impacto directo sobre desarrollo de la actividad en Tajonar. Sin embargo y, gracias a la gran labor desempeñada por todos los agentes implicados en los distintos procesos de trabajo que aquí desarrollamos, debemos destacar que conseguimos cerrar la temporada cumpliendo los objetivos establecidos y cerrando, con éxito, el programa formativo Tajonar 2017 que concluyó en año pasado y supuso la regeneración y revitalización de los procesos de trabajo del fútbol base, asentando así las bases sólidas sobre las que seguir creciendo durante los próximos años.

P: ¿Cómo se da el proceso de captación de un juvenil?

R: No es muy habitual que nosotros captemos un juvenil, nuestros procesos de identificación, tecnificación y captación de talento se dan en edades tempranas. Cuanto antes llegue un jugador a Tajonar mejor para todos. Una vez detectado el talento, y éste llega a Tajonar, el proceso es tan sencillo y complicado como dotar a cada jugador, según su puesto y características individuales, de los conceptos futbolísticos necesarios que lleven sus capacidades, lo antes posible y de manera consolidada, a su máxima expresión. Poniendo a su servicio, en el momento adecuado, todos los recursos humanos, metodológicos y materiales necesarios.

P: Hace unos años Osasuna rompió relaciones con Athletic de Bilbao por el paso de un juvenil del equipo hacía Lezama, ¿Es esto una muestra de la guerra que también se vive en un fútbol de fichajes millonarios?

R: En aquel momento, Osasuna se encontraba en una situación económica mucho más débil que la actual. Ahora tenemos mayor capacidad para retener el talento y los ejemplos más claros son Moncayola y David García. En cualquier caso, en Osasuna somos conscientes de que el dinero nunca va a ser el principal elemento de elección para nuestros jugadores de la cantera. Nosotros tenemos que convencerles de que se queden en Osasuna porque este es el mejor lugar para formarse como futbolistas y como personas. Y el caso más claro es el que usted cita. En aquel momento, el Athletic pagó la cláusula de rescisión de Jesús Areso y pasados unos años ha sido el propio jugador el que se ha dado cuenta de que su lugar estaba en Osasuna y ha sido él quien ha querido regresar al club de su tierra realizando un enorme sacrificio personal para ello.

P: ¿Cuáles son los objetivos para todo el equipo de Tajonar de aquí a cinco años?

R: En las últimas 4 temporadas, Osasuna ha revitalizado su cantera gracias al Proyecto Tajonar 2017. Dotar de ORDEN a la estructura y garantizarlo en todo momento han sido dos de los objetivos principales, al mismo tiempo que suponía uno de los pilares maestros para poder alcanzar el resto de las metas. Junto a este orden, el otro gran protagonista ha sido el MÉTODO que se encuentra en cada proceso de trabajo establecido. Dotar de método y aportar sentido de acción en todas las áreas de trabajo, y hacerlo de manera transversal y unificada, ha permitido a Osasuna avanzar con garantías de éxito y hacerlo con rapidez.

MÉTODO TAJONAR es el nuevo programa de cantera de Osasuna, que sitúa al jugador en el centro de todos los procesos formativos, y con el que Osasuna está alcanzando la excelencia en gestión deportiva. Osasuna ha generado una propuesta de valor única que garantiza el éxito deportivo y personal de todos y cada uno de los futbolistas que pisan el verde de Tajonar.

Después de conseguir un cambio ético y cultural en nuestro club, un cambio significativo que, a nivel deportivo, ha supuesto un salto exponencial para nuestra cantera, Tajonar afronta ahora una nueva etapa de crecimiento de calidad y optimización metodológica.

Se trata de un proyecto sin precedentes que se está convirtiendo en nuestro verdadero diferencial, y con el que queremos generar en un futuro cercano un flujo de jugadores con potencial profesional difícil de abarcar por otros clubes con mayor poder financiero.

¿Cómo definirían la cantera de Osasuna en una palabra?

R: Esencia.