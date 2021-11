2000 millones de euros van a ser repartidos entre 38 equipos del fútbol español luego de que LaLiga cerrase el multimillonario acuerdo por 10 años con el fondo CVC. En medio de toda la expectativa por lo que será una inyección de capital sin precedentes para los clubes, consultamos a una de las entidades más identificadas con el mundo de la cantera sobre como afectara dicho negocio a su futuro.

La ecuación es simple. Decenas millones de euros ingresarán a las arcas de los clubes, quienes si bien tendrán que invertir una parte de estos en la formación de jugadores también contarán con un margen aún más grande en el mercado de fichajes, razón por la cual le consultamos a los encargados de la cantera del Club Atlético Osasuna sobre como puede afectar esto a la política de un club identificado y marcado por la promoción de juveniles al primer equipo.

En un fin de semana donde gracias a LaLiga pudimos de conocer en primera persona como trabajan las juveniles del equipo, Bolavip charló con el director de la cantera de los Rojillos Ángel Alcalde para saber si el acuerdo con CVC puede marcar o no un punto de inflexión en la historia de clubes formados como Osasuna.

Un mundo de oportunidades

“El CVC te fija una dirección de los recursos y por supuesto que estamos encantados con la parte que nos toca. Tenemos un estadio de primera pero es verdad que las instalaciones de Tajonar requieren de la mejor infraestructura para que podamos desarrollar los planes que tiene el club. El año que viene nuestro centro de entrenamiento cumplirá 40 años y si bien este se encuentran más que bien, lógicamente tiene un margen de mejora”, empezaba el director de fútbol base en su intervención.

Un mundo de oportunidades: “Hemos hecho un ejercicio de resiliencia durante los últimos años que ha sido brutal. El acuerdo va a ser muy importante y nos va a permitir mejorar las instalaciones, así como nuestro proyecto. Tenemos a día de hoy siete campos de futbol once, un edificio con oficinas y vestuarios, un aula de estudio para los chicos, un área de análisis de videos, un gimnasio y distintos espacios para la óptima práctica deportiva que queremos mejorar”.

“Se pretende destinar una parte muy importante de esa inversión que vamos a recibir a la recompra de los terrenos de Tajonar. Tanto el estadio como el centro de entrenamiento tuvieron que dejar de ser del club hace siete años por malas gestiones en las pasadas juntas directivas y la deuda de 100 millones de euros que cosechaba el club”, nos apuntaba igualmente el jefe de prensa Aitor Royo.

“No vamos a dejar de ser un club de cantera”

Proyectos a futuro: “Ahora queremos no solo recomprar esto sino mejorar dichos terrenos, adquiriendo más hectáreas para nuevos campos de entrenamiento. Se podría duplicar el tamaño de nuestro centro de cantera. El acuerdo permitirá que dichas tierras sean propiedad del club y no del gobierno de Navarra (Comunidad autónoma). Igualmente, se pretende construir un campo con capacidad para 5000 espectadores para la reserva (Osasuna Promesas) y el equipo femenino para cuando estos asciendan a tercera y primera división respectivamente”.

“No vamos a dejar de ser un club de cantera por más dinero que entre al club, la filosofía de Osasuna no va a permitir que se abandone a la cantera. No entenderíamos este club sin un bloque fuerte de jugadores de la casa. La gente no se identificaría con eso y nosotros disfrutamos con nuestros chicos en el primer equipo. Necesitamos un bloque fuerte y las bases de nuestro club están en los hombres de la casa”, nos respondía por último Patxi Puñal, jugador con más partidos en la historia del club y actual director técnico de Tajonar.