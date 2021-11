LaLiga: los onces que se perfilan para Granada vs. Real Madrid

Real Madrid visitará mañana a Granada con el objetivo de seguir marcando la diferencia en LaLiga frente a quienes están llamados a pelearle el título allá por el mes de mayo. Carlo Ancelotti y compañía viajan hasta Andalucía para buscar tres puntos que le permitan como líder del torneo el domingo en la tarde española. Estos son los onces que se perfilan.

Sobre las 16:15pm del último día de la semana los Merengues disputarán en los Carmenes uno de los choques más llamativos de la fecha 14 de LaLiga. Con el encuentro ante Sheriff ya en el horizonte, Carlo Ancelotti alinearía un equipo que también viene arrastrando molestias por el parón de selecciones. Riesgo de lesiones en la casa blanca.

El equipo de Roberto Moreno ocupa ahora una posición número 17 en el campeonato que si bien no refleja del todo el nivel de los andaluces, empieza a poner nervioso a más de uno en el sur. Sin tiempo para mayores contratiempos, Granada asume la visita de Real Madrid como el encuentro más importante de aquí a final de año.

Los onces que se perfilan

Luis Maximiano; Quini, Germán, Luis Abram, Carlos Neva; Rochina, Monchu, Gonalons, Alberto Soro; Jorge Molina y el colombiano Luis Suárez serían los once elegidos por el ex ayudante técnico de Luis Enrique para uno de los choques del año en Granada. La doble línea de 4 de su entrenador no se tocará ante los blancos.

Del otro lado de la moneda aparece un Real Madrid que tomará riesgos y pondría lo mejor que tiene para asaltar el liderato de LaLiga. Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema son los nombres que ahora mismo apunta la prensa para el domingo a las 4pm en los Cármenes.