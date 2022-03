El nombre de Erling Haaland continúa siendo fuertemente vinculado con Barcelona. El equipo azulgrana apunta a ser uno de los que luchará en el próximo mercado por la ficha del jugador. Sin embargo, a pesar de la inmensa ola de rumores, el presidente del club, Joan Laporta ha desmentido cualquier contacto directo con el delantero.

Fue hace solo unos días que se dio a conocer que el DT de Barcelona, Xavi Hernández habría tenido una reunión personal con Erling Haaland en la ciudad de Múnich. Esto disparó los rumores que ya venían creciendo desde hace meses por su posible llegada al Camp Nou.

Este sábado, previo al encuentro entre Barcelona y Elche por LaLiga, Joan Laporta declaró ante la cadena COPE sobre la posibilidad de fichar a la estrella de Borussia Dortmund. El presidente del club calmó las aguas ante la oleada de rumores en torno a la posible operación en curso.

No hay contactos directos con Haaland

Laporta desmintió la presunta reunión entre Xavi y Haaland, asegurando que no afrontarán el fichaje directamente con el futbolista. "No es de mi incumbencia. Yo me refiero a las negociaciones. No ha habido ningún tipo de negociación con Haaland".

"Si negociamos, negociaríamos con el Borussia Dortmund. Se está trabajando en muchos jugadores que pueden mejorar la plantilla la próxima temporada de acuerdo a lo que dice el entrenador, el cuerpo técnico y el director de fútbol, pero negociar con jugadores no lo hacemos" aseguró el presidente.