Barcelona recibe en la jornada de este miércoles 7 de septiembre a Viktoria Plzen en el marco de la primera fecha del Grupo C, de la Champions League. Será un partido clave para los catalanes en una complicada en la que comparten con Inter y Bayern Múnich.

Se puede decir que el cuadro checo sería el comodín de todos los demás gigantes europeos que están en el grupo, por eso, Xavi Hernández sueña con ganar los tres puntos, y de esa manera empezar con pie derecho en el torneo en el que tiene bastante ilusión.

Justamente, en conferencia de prensa se refirió a su oportunidad de entrenar en la competencia, la cual solo había jugado como futbolista activo: “vamos a competir y a soñar en ganar la Champions. Si no, no estaría aquí, me quedo en casa. No concibo competir sin ganar”.

Tremendo mensaje que ilusiona a la hinchada a la cual puso en alerta por lo que se pueden encontrar con Plzen: “es un privilegio volver a jugar esta competición. En nuestro estreno se nos da de favoritos y es un partido trampa para nosotros. Es un rival muy físico y corren mucho, salen bien a la contra, defienden muy bien”.

Finalmente añadió en su intervención ante los medios de comunicación que, de cara al duelo, el estreno del torneo europeo: “queremos empezar bien a pesar de que nos haya tocado el grupo más difícil en los últimos años. El objetivo es pasar fase de grupos y después veremos”.