Leeds United vs. Manchester City EN VIVO Y EN DIRECTO por la Premier League

Por una nueva jornada de la Premier League, Leeds United en condición de local recibe la resistencia de Manchester City en un partido que se disputará este sábado 30 de abril en el Elland Road.

El cotejo se jugará a las 17.30 (hora local) y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN, STAR+, GUIGO, NOW NET e Claro, SKY SPORTS, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBC, nbcsports.com, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, UNIVERSO y Peacock. También podrás seguir el minuto a minuto en esta nota.

+SÍGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

¿Cuándo se miden Leeds United y Manchester City?

El juego se disputará este sábado 30 de abril en Ellan Road.

Horario del partido

Argentina: 13.30 horas por ESPN y STAR+

Bolivia: 12.30 horas por ESPN y STAR+

Brasil: 13.30 horas por GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN y STAR+

Chile: 12.30 horas por ESPN y STAR+

Colombia: 11.30 horas por ESPN y STAR+

Ecuador: 11.30 horas por ESPN y STAR+

México: 11.30 horas por SKY SPORTS

Paraguay: 12.30 horas por ESPN y STAR+

Perú: 11.30 horas por ESPN y STAR+

Uruguay: 13.30 horas por ESPN y STAR+

Venezuela: 12.30 horas por ESPN y STAR+

Estados Unidos: 09.30 horas PT / 12.30 horas ET por Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBC, nbcsports.com, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, UNIVERSO y Peacock