El francés Christopher Nkunku fue determinante para que el RB Leipzig de Alemania se imponga por 2 goles a 0 sobre Atalanta en Bérgamo y se metió a semifinales de la Europa League, donde espera por Rangers o Sporting Braga.

El equipo de Gasperini no encontró el camino en ningún momento y aunque llegó con una supuesta ventaja en la serie al igualar en Alemania, pero en el Gewiss Stadium, no hubo goles. Durvan Zapata estuvo en cancha pero se lo notó falto de fútbol y de estado físico.

Es que Gasperini lo necesitaba en cancha, la necesidad de buscar goles en la serie fueron determinantes y también la presión le jugó en contra al Atalanta.

Nkunku a los 18 minutos abrió la cuenta y el partido no tuvo retorno para Atalanta, que pudo encontrar el rumbo en una jugada polémica en el segundo tiempo, una mano no sancionada, aunque la jugada fue revisada en el VAR, el arbitro Matheu Lahoz, decidió no sancionar la pena máxima.

Sobre el final, a los 87, Juan Musso derribó al atancante del equipo alemán en el área, y Nkunku convirtió de penal el doblete que clasifica a los alemanes a la ronda de semifinales del segundo torneo en importancia en Europa.