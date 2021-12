La situación de Barcelona con Ousmane Dembélé es crítica. Luego de pagar 135 millones de euros por su ficha, todo apunta a que el extremo francés se marchará libre de contrato. De perder a coste cero al jugador, se convertiría en uno de los peores negocios en la historia del club. Ahora la dirigencia valora una posible solución dentro del escenario más complicado.

En términos financieros, la renovación de Ousmane Dembélé era necesaria para FC Barcelona. Sin embargo, se ha dado a conocer que el futbolista ha roto las negociaciones con el club, lo que apunta a una inminente salida del Camp Nou como agente libre. Es decir, que culminará su contrato al finalizar la temporada y firmará gratis por otro equipo.

Carta de libertad

Ante este escenario, han surgido rumores sobre un posible castigo contra el jugador por parte del club. El francés podría quedar relegado al banquillo por lo que resta de temporada por no firmar su renovación. No obstante, esto no impedirá que el jugador salga sin dejar un centavo al club catalán.

Según informa el diario Sport, ahora Barcelona se plantea dar carta de libertad al galo en este mercado de enero. El club ya asumiría la pérdida de la ficha a coste cero, pero se ahorraría los próximos meses de salario. Serían cerca de 5 millones de euros los que dejaría de pagar el club.

Ahora, esto no parece tan simple. Barcelona no puede cortar el contrato de Ousmane Dembélé sin el ok del jugador. Se sospecha que el futbolista ya tiene un acuerdo con otro club para el final de la temporada, por lo que es bastante probable que el extremo rechace la carta de libertad para enero.