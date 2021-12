Edinson Cavani vs Álvaro Morata: quién va mejor para Barcelona

Para Barcelona se cierra uno de los años más complicados del último tiempo, se han visto enfrentados a todo tipo de situaciones, tanto deportivas, directivas y hasta con los hinchas; lo cierto que para revertir tanta incomodidad, estarían tras los servicios de dos atacantes de peso.

Los nombres de Edinson Cavani y Álvaro Morata han sonado como rumores fuertes para sumarse al equipo que pretende levantar, el referente de la institución, Xavi Hernández. Pero, sin ser diplomáticos, tanto el uno como el otro tienen sus pros y sus contras.

El primero en sonar fue Cavani, portentoso atacante uruguayo, con amplio recorrido por el fútbol europeo. La idea del Charrúa de 34 años no cae mal, pero de a poco se ha ido ganando un espacio en el once inicial de Manchester United, de la mano de Ralf Rangnick.

De otra parte, Morata, con unos años menos, fue el segundo ‘gran’ delantero para presuntamente sumarse al club Blaugrana, no obstante, su nombre no es muy bien recibido por los simpatizantes del club, y su presente con Juventus, equipo que no adquiriría sus derechos deportivos; es más bien discreto.

¿Quién va mejor para Barcelona?

Edinson Cavani

Pros: aceptado por una parte de la afición, viene en alza goleadora, aportaría experiencia al joven ataque del Azulgrana.

Contras: avanzada edad (34), aún no tiene claro su futuro deportivo.

Álvaro Morata

Pros: edad inferior a la de Cavani (29), negocio redondo con Atlético de Madrid (por Antoine Griezmann), parece que Xavi lo quiere en el plantel.

Contras: gran parte de la fanaticada no lo aprecia por su pasado en los clubes de Madrid, su nivel actual no es el mejor y hasta por ello es criticado por la parcialidad.