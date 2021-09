Qué canal transmite Leeds United vs. Liverpool por la Premier League

Gran partido sabiendo que será el único de ese día en el fútbol inglés. El Leeds United de Marcelo Bielsa recibirá al Liverpool por la cuarta jornada de laPremier League. El encuentro se disputará este domingo 12 de septiembre desde el Elland Road, sabiendo que tendrá la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN y Star + hacia toda Sudamérica, excepto Brasil, SKY Sports para México.

En cuanto al panorama local, lo cierto es que los "Whites" todavía no ganaron en el campeonato producto de una derrota y los dos empates consecutivos ante Everton (2-2) y Burnley (1-1). Es por ello que los liderados por Marcelo se ubican en la 15° colocación con dos unidades sumadas.

Mientras que el cuadro visitante muestra una cara opuesta, principalmente porque los "Reds" son uno de los seis equipos que aún no perdieron en el certamen, con una cosecha de dos victorias y el reciente empate en 1 con Chelsea. Sabiendo que el miércoles debutarán en la Champions League siendo local de Milan, los comandados por Jurgen Klopp van segundos con siete puntos, a dos del puntero Tottenham.

Atención a un punto en común que poseen ambos conjuntos y es la disyuntiva de si podrán usar o no a los jugadores brasileños. En el caso de Raphinha para Leeds, Roberto Firmino, Fabinho y Alisson en Liverpool, la FIFA habría determinado que los equipos no pueden utilizarlos debido a sus no cesiones a la fecha de selecciones que transcurrió. De manera reciente, los técnicos de dichos conjuntos pusieron en duda ello. En caso de que se mantenga firme la decisión de la máxima entidad del fútbol mundial, si uno de ellos colocan como mínimo en el banco de suplente a alguno de estos cuatro jugadores, se les dará el partido por perdido.

Cuando se vieron las caras de forma reciente, juego afrontado en Elland Road, ambos igualaron en 1 por los goles de Sadio Mané y Diego Llorente. Liverpool se quedó con la victoria más cercana en el 4-3 logrado desde Anfield el 12 de septiembre del 2020, cuando Mohamed Salah estampó un Hat-Trick completado por Virgil Van Dijk, con igualdades provisorias de Jack Harrison, Patrick Bamford y Mateusz Klich. Leeds no triunfa desde el 13 de abril del 2001, cuando lo hizo como visitante por 2-1 gracias a las anotaciones de Rio Ferdinand, Lee Bowyer y el descuento de Steven Gerrard.

Día y horario: ¿Cuándo juegan Leeds United vs. Liverpool por la Premier League?

Leeds United recibirá al Liverpool por la cuarta jornada de la Premier League. El partido tendrá lugar este domingo 12 de septiembre desde el Elland Road.

Horarios según cada país:

España: 17:30 horas por DAZN y DAZN 1

Argentina: 12:30 horas por ESPN y Star +

Uruguay: 12:30 horas por ESPN y Star +

Brasil: 12:30 horas por ESPN Brasil

Chile: 12:30 horas por ESPN y Star +

Paraguay: 11:30 horas por ESPN y Star +

Venezuela: 11:30 horas por ESPN y Star +

Bolivia: 11:30 horas por ESPN y Star +

Colombia: 10:30 horas por ESPN y Star +

Perú: 10:30 horas por ESPN y Star +

Ecuador: 10:30 horas por ESPN y Star +

México: 10:30 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 08:30 PT/ 11:30 ET por NBCSN y Telemundo