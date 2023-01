Lo que no se vio: Ancelotti advirtió a Rodrygo tras su salida del campo

Por los octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid completó este jueves una impresionante remontada para continuar con vida en el torneo. El Merengue se impuso por 3-2 tras haber estado en desventaja por dos goles ante Villarreal como visitante.

Con goles de Etienne Capoue y Samuel Chukwueze antes del entretiempo, los de Quique Setién habían conseguido sacar una enorme ventaja ante los blancos, que parecían complicados. Pero los de Carlo Ancelotti se despertaron luego y lograron sacar el partido adelante.

El entrenador italiano metió mano en el arranque del complemento y le dio ingreso a Dani Ceballos y Marco Ansensio, sacando a Toni Kroos y Rodrygo. Tras aquellas modificaciones, Real Madrid consiguió el triunfo con los gritos de Vinícius Júnior, Éder Militão y el propio Ceballos.

A pesar de que los cambios rindieron frutos, al delantero brasileño no le gustó salir temprano en el encuentro y a Ancelotti se lo vio retándolo mientras se sentaba en el banco. Tras la victoria, el DT explicó en la transmisión oficial, tal como compartió As: "Le dije que no se olvide de saludarme cuando salga". Y luego comentó que cree que se ha olvidado.