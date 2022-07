Memphis Depay no se cierra a su salida de FC Barcelona, pero deja claras sus condiciones para ser transferido.

La situación en la delantera de FC Barcelona es cada vez más clara. Con la recuperación de Ansu Fati y la llegada de Raphinha y Robert Lewandowski, Memphis Depay queda cada vez con menos espacio en el plantel. El neerlancés no se niega a salir en este mercado, pero tiene sus condiciones más que claras.

El plantel de FC Barcelona vive una gran revolución en el mercado de pases. Xavi Hernández ha reforzado notablemente su equipo con la intención de volver a ser protagonistas en el plano europeo y de a poco va sumando grandes figuras a su plantilla.

Con la puesta a punto de Ansu Fati y la llegada de estrellas como Robert Lewandowski y Raphinha, parece claro que Memphis Depay no es para nada una prioridad. El club valora la venta de su ficha y el jugador no pondrá resistencia siempre y cuando de cumplan sus exigencias.

La condición de Memphis

Según apunta el diario Mundo Deportivo, la condición de Memphis para abandonar Barcelona en este mercado de pases es que el club catalán le consiga un destino importante. El jugador quiere ser protagonista en los altos planos del fútbol europeo, por lo que solo escuchará ofertas potentes.

Si bien es una posibilidad valorada por el club, lo cierto es que el Barça no tiene prisa por salir de la ficha del neerlandés. El jugador no tiene un salario muy alto, por lo que su venta no cambiaría demasiado la situación del Fair Play Financiero. Así mismo, el atacante ha demostrado estar a la altura del equipo azulgrana, por lo que les sirve perfectamente como recambio.