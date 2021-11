La fase de grupos de la Champions League llega a sus partidos definitorios y ya hay varios equipos que han demostrado estar a la altura para competir por la Orejona. En su entrevista con el diario Marca, Lionel Messi reveló quienes son, para él, los principales candidatos a consagrarse campeones de Europa.

La Champions League está sumamente pareja de cara a las fases de eliminación directa. Clubes como Liverpool, Ajax y Juventus avanzan a paso perfecto, pero hay otros equipos que apuntan a ser una gran amenaza en las próximas instancias. Lionel Messi dejó en claro cuáles son los equipos de cuidado.

Los candidatos de Messi

En su larga entrevista, Messi resaltó a sus candidatos a ganar la Champions League. "Hoy por hoy, el Liverpool está muy bien, ha vuelto a ser el Liverpool que ganó la Champions. Luego están el City, Bayern, Madrid, Atlético... Hay muchos equipos que pueden luchar por esta Champions que es una de las más igualadas y competitiva de los últimos años porque hay varios equipos que pueden optar a ganarla".

El futbolista de PSG fue cuestionado por el panorama de los equipos españoles. "Real Madrid siempre es competitivo. Lo mismo sucede con el Atlético y los dos van a estar ahí peleando. Son dos rivales muy difíciles en enfrentamiento directo a dos partidos. Ambos conocen muy bien la competición y cómo jugarla, por eso son dos de los favoritos sin duda. El Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes".

A pesar de no atravesar su mejor momento, Lionel Messi se mostró optimista con el futuro de Barcelona. "Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen. Pueden seguir creciendo y peleando".