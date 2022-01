Los conflictos en Barcelona: “Con Koeman se me quitaron las ganas de entrenar”

La situación de Barcelona no es nada fácil, desde la anterior parte administrativa, el equipo Blaugrana pasa por serios aprietos; en su momento el encargado de enderezar el destino fue el ex futbolista de la institución Ronald Koeman, que tuvo una mala salida del banquillo técnico del club.

En entrevista con diario Marca, una de las jóvenes figuras de proyección del equipo, Álex Collado, quien se encuentra cedido a Granada habló de la tensa relación que llevaba con el director técnico neerlandés, qué poco lo tenía en cuenta para sus planteamientos.

Fueron unas declaraciones de grueso calibre las que entregó el joven mediocampista al reconocido medio español: “yo demostraba el nivel en mi equipo (el Barça B). La decisión era suya si no le gustaba o no sé qué le pasaba conmigo. Pero, al final, con Koeman a mí se me quitaron un poco las ganas de entrenar”.

Además de ese desinterés que le estaba produciendo el estratega, el jugador de 22 años también se refirió a cómo era el trato con su entrenador: “tampoco se dirigía a mí, ni hablaba ni nada. No quiero entrar en muchos más detalles. Ha habido situaciones complicadas, pero el Barça es el club de mi vida”.

Pese a que en la actualidad se encuentra en préstamo al conjunto Nazarí, Collado sueña con ser uno de los jugadores importantes del club Azulgrana en el futuro, más aún cuando el nuevo director técnico, también llamado a salvar el barco, habló en muy buenos términos sobre el deportista.

“Cuando lo escuché la rueda de prensa hablando de mí me resultó muy emocionante. Porque él fue un gran futbolista, ahora es el entrenador y eso me hizo feliz. Pero yo ahora estoy aquí en Granada y lo importante es rendir bien aquí para demostrar todo lo que puedo aportar al equipo. Siempre he querido triunfar en el Barcelona”, sentenció Álex Collado.