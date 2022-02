Los mejores memes del partido de Napoli vs Barcelona

Este jueves, en el estadio Diego Armando Maradona, Barcelona venció 4-2 a Napoli, por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, competición que dejó con vida a los catalanes y clasificados a los octavos de final, tras el marcador global de 5-2.

Y es que lo demostrado por el conjunto Blaugrana fue francamente admirable, ya que con un buen fútbol, algo diferente a su estilo, fue efectivo y venció con claridad al equipo italiano, que justamente había adornado con todo alusivo al Pelusa, pero se quedó con la fiesta hecha.

Lo cierto es que los memes no se hicieron esperar y como de costumbre, los usuarios en redes sociales no tuvieron piedad con el cuadro del sur de Italia, que ahora tendrá la misión de ir por la Serie A, competición en la que no están lejos de los primeros puestos.

Xavi Hernández, entrenador de los Azulgranas, que de a poco le ha dado un estilo a su club, fue el gran protagonista de las imágenes, ya que lo demostrado en por su equipo fue bueno y en condición de visitante. Claramente los aficionados del local, hasta se burlaron de su presidente Aurelio de Laurentiis.