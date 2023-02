¿MBAPPÉ a la SERIE A? Kylian abrió la puerta y nos dejó atónitos con su respuesta en The Best

La gala de los Premios The Best ha dejado varias escenas que se han hecho virales. Uno de los focos de atención fue Kylian Mbappé, uno de los finalistas al premio a mejor jugador del año. El francés fue captado por las cámaras al responder a qué equipo de la Serie A podría llegar.

Kylian Mbappé es el presente y el futuro del fútbol a nivel mundial. Está claro que el francés será la gran estrella en la era post Messi-Cristiano y han sido muchos los rumores sobre su futuro, siendo Real Madrid el club que más ha sonado para llevarse al jugador.

El futuro de Mabppé es una gran incógnita. Cuando estaba todo listo para que llegara como agente libre a Real Madrid, este renovó su contrato con PSG. Se desconoce si habrá un nuevo intento de la Casa Blanca por la estrella. Sin embargo, hay otro club del agrado del jugador.

¿Mbappé a la Serie A?

Durante la gala de los Premios The Best, un hincha italiano pidió a Mbappé que juegue en la Serie A. Para sorpresa de muchos, el futbolista no solo respondió, sino que aseguró que solo jugaría en el Calcio con una camiseta en específico. "Si voy, solo lo haría con AC Milan".

Los vínculos entre Kylian Mbappé y AC Milan no son nuevos. Vale recordar que uno de los videos más vistos de la infancia del jugador era en una cancha de tierra, jugando con la casaca rossonera con el dorsal de Robinho. "De niño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia, todos hinchas del Milan. Así que gracias a ellos yo también animaba a los rossoneri y veía muchos partidos" dijo en una entrevista con La Gazzetta dello Sport hace meses.