VIDEO | La AMISTOSA reacción de Mbappé en el anuncio de Messi ganador de The Best

Premios The Best

Premios The Best

En la séptima edición del evento, FIFA realizó en París la gala de The Best por el 2022. En la capital francesa, las estrellas máximas de PSG estuvieron ternados para el premio más importante, al mejor futbolista del último año, junto a Karim Benzema, que no estuvo presente.

En una gala que se prestó para que los componentes de la Selección Argentina campeona en Qatar 2022 sean reconocidos, con Emiliano Martínez y Lionel Scaloni también premiados, Lionel Messi conquistó el galardón al mejor jugador del último año.

De esa manera, el delantero de la albiceleste se impuso ante el atacante de Real Madrid y ante su compañero, que estaba sentado al lado de él. Mucho se especuló sobre cómo sería la reacción de Mbappé en caso de perder por los rumores de enfrentamiento en el plantel del club parisino.

Sin embargo, el delantero galo demostró camaradería y mucho respeto para el ex Barcelona. Cuando Gianni Infantino anunció el nombre de Messi, Mbappé lo saludó, le dio un abrazo, con palmadas en la espalda, y continuó aplaudiendo al rosarino en su camino al escenario.